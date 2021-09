"To żenujące". Kontrowersyjna konferencja. Polityk opozycji obnaża intencje PiS-u

- To działanie podprogowe, psychologiczne. Obywatele zawsze skupiają się wokół władzy, kiedy jest zagrożenie. Ludzie obawiają się o własne życie, o własny dobytek, o swoich bliskich. Jest to cynicznie wykorzystywane - mówił o stanie wyjątkowym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Ta żenująca, poniżej wszelkiej krytyki konferencja ze zwierzętami nie trzyma się jakiejkolwiek obrony. Skompromitowali się panowie z PiS-u całkowicie. Niemniej nie zmienia to faktu, że narracja o stanie wyjątkowym, tłuczona od rana do nocy w mediach rządowych, daje efekt - dodał, nawiązując do niedawnej, kontrowersyjnej konferencji z udziałem szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i szefa MON Mariusza Błaszczaka ws. migrantów. - To było przygotowane pod utrwalony elektorat, by pokazywać te zdjęcia na okrągło od rana do nocy w telewizji rządowej i straszyć tym, że takie sytuacje mogą mieć miejsce wtedy, kiedy nie wprowadzimy stanu wyjątkowego. (...) Co z tej konferencji wynikało? Uwaga, mieszkańcy polskich miasteczek i wsi, może za chwilę być tak, że w waszych wsiach, w waszych oborach takie sytuacje będą miały miejsce - wskazał Zgorzelski.