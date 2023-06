"To zdrada stanu!". Kołodziejczak grzmi po zapowiedzi Zełenskiego

- Jeżeli stanie się tak, jak mówi prezydent Ukrainy, to będzie nóż w plecy dla polskiej produkcji żywności. To jest zdrada stanu, jeśli nasi politycy się na to zgodzą - mówi WP lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Odnosi się w ten sposób do zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego w sprawie zniesienia zakazu importu ukraińskich produktów rolnych.