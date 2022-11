To zaboli Rosjan. Potężna eksplozja w obwodzie ługańskim

Do sieci trafiło spektakularne nagranie, na którym Ukraińcy atakują rosyjski magazyn paliwa w obwodzie ługańskim. Żołnierze ze 140. Batalionu Morskiego przeprowadzili skrupulatne śledztwo, aby mieć pewność, że znajdują się tam cysterny wspierające armię Putina, która walczy w okolicach miast Łyman i Kreminna. Najpierw z ognia artyleryjskiego uderzono w dwie ciężarówki stojące obok stodoły. W następstwie potężnego wybuchu zaparkowane pod dachem cysterny również eksplodowały. Dalej uderzono wokół składu, by zabić uciekających stamtąd Rosjan. Do całej akcji wykorzystano drony, które regularnie przesyłały nagrania do dowództwa 140. Brygady. Dzięki nim z daleka udało się zarejestrować moment potężnej eksplozji. Rozkaz zniszczenia rosyjskiego celu padł dopiero wtedy, gdy w tym miejscu pojawiły się nowe pojazdy, które dostarczyły jeszcze więcej paliwa. Genialny plan żołnierzy Zełenskiego sprawdził się. Siły Zbrojne Ukrainy sprawiły, że część sprzętu wroga utknęła w miejscu, co automatycznie pozwoliło do przeprowadzenia kontrofensywy i wypędzenia oddziałów Kremla w głąb obwodu ługańskiego.