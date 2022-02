"To świadczy o chaosie decyzyjnym". Prof. Andrzej Matyja o nauce stacjonarnej

prof Przemysław czarnek Minister Edukacji i nauki ten człowiek który mówił że nie wprowadzi nauki zdalnej bo ona jest szkodliwa dla dzieci a potem wprowadził tą naukę zdalną jak pani umówić dzisiaj tak rano w polskim radiu 24 panie profesorze najpóźniej 28 lutego wracamy po feriach do nauki stacjonarny stacjonarnej cały czas analizujemy sytuację najpóźniej 28 lutego wracamy po feriach nauki stacjonarnej żeby ją kontynuować do końca roku będzie się wycofywał z Tychów jeszcze panna Profesor Tak jak przed chwilą się wycofał to świadczy o precyzyjnym nie chciałbym komentować bo będę posum posądzony że uprawiam politykę należy słuchać a nie słucha no rady podejmowano podejmowano decyzję w oparciu o władzę o własne widzimisie niepoparte to żadnymi badaniami naukowymi żadną wiedzą i doświadczeniem zawodowym po tą decyzję czysto polityczne niemające nic wspólnego z właściwym postępowaniem prowadzi do ograniczenia rozprzestrzeniania się do walki z pandemią