Wideo Najnowsze Leszek Miller + 2 marian banaśtłit Natalia Durman 2 godziny temu "To straszny skandal!". Leszek Miller ostro o Marianie Banasiu - To straszny skandal, że szefem NIK jest człowiek, wobec którego są podejrzenia, że nie dochował należytej staranności co do swoich oświadczeń... Rozwiń Straszny skandal handlarze z szefe … Rozwiń Transkrypcja: Straszny skandal handlarze z szefem Najwyższej Izby Kontroli Co w stosunku do którego są Podejrzenia Nie dochował należytej staranności jeżeli chodzi o Oświadczenie do swojego majątku A po drugie że miał kontakty z krakowskimi gangsterami czegoś takiego w Polsce Jeszcze nie Ale jako były premier wierzy w to że władze partii władzę Które głosowały Mariana banasia mógł o tym nie wiedzieć Nie teraz nie ma Tak jak niemożliwe jest to żeby nie wiedziały o tym służby w Państwowej które się tym zajmują tak czy Aga Centralne Biuro antykorupcyjne i tak dalej Oni o tym wszystkim Muszyny Musieli wiedzieć że w tym w tej kamień Funkcjonują gangsterzy i sód Być może uznali Że pozycja Pana Jego bliskich Kierownica napisu są tak Żeby się nie Odezwa I teraz jak mam myśli to Jarosław Kaczyński namówił banasia do rezygnacji czy Banaś będzie grał na nosie Jarosława Kaczyńskiego Schronisko konstytucję przez 5 lat jest nie Banaś może Wypiąć się na swoich Tak można powiedzieć Zachować się tak jak Pamiętam scenę ze znanego polskiego A ja nie Pańskiego płaszcza i co pan mi Jestem wybrany Nie mam przepis Konstytucyjny który gwarantuje mi Sześcioletnia kadencji com Będziecie Prostytucja Albo będziecie prowadź mnie Stawiać przed trybunałem stanu No to