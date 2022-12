"To Putin potrzebuje negocjacji, chce zmylić Zachód". Ekspertka nie ma wątpliwości

Nie ulega wątpliwości, że przystąpienie Ukrainy do NATO będzie procesem bardzo złożonym. Pojawią się sygnały, niekoniecznie przychylne, ze strony niektórych państw. Będziemy mieli krok wstecz, później dwa kroki do przodu. Generalny trend wsparcia dla Ukrainy będzie zapewne utrzymany. Ale to nie będzie prosta ścieżka. Odstępstwa będą wynikały z różnych interesów, postrzegania bezpieczeństwa w Europie i kontaktów z Federacją Rosyjską. W tym kontekście można wymienić Turcję i Węgry. To nie będzie łatwy proces.