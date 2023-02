To potężne wyróżnienie Polski. "Wybór nie jest przypadkowy"

Już w przyszłym tygodniu do Polski z wizytą przyjedzie Joe Biden. Amerykański prezydent ma spędzić w naszym kraju trzy dni. Jak wskazywał analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wybór Polski "nie jest przypadkowy". W programie "Newsroom" WP Mateusz Piotrowski przekonywał, że "Polska wypełniła rolę oczekiwaną przez USA jako sojusznik, do której nie do końca dorośli inni". - Polska wysunęła się na czoło - mówił. Piotrowski na pytanie, czy skoro rola Polski w amerykańskiej optyce tak bardzo urosła, Warszawa może zastąpić Niemcy, że nie: jeszcze nie - nie za tej ekipy. Analityk podkreślił jednak, że można spodziewać się także konkretnych, nowych deklaracji ze strony Białego Domu w kontekście trwającej w Ukrainie wojny.