To polityczny egzamin Hołowni. "Powinien pilnować swoich posłów"

Nie milknął kontrowersje wokół projektu tzw. ustawy wiatrakowej, która miała równocześnie gwarantować zamrożenie cen energii elektrycznej, autorstwa posłów nowej koalicji. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak mówił w programie "Tłit", że jest to “pierwszy prawdziwy egzamin dla Szymona Hołowni jako dla polityka, lidera przyszłej koalicji rządzącej”. - Jego odpowiedź w tej sprawie była niezadowalająca. On odpowiedział, że: "ja jestem marszałkiem Sejmu i się tym nie zajmowałem". Jak lider partii może się tym nie zajmować? To, że jest marszałkiem Sejmu nie zdejmuje z niego odpowiedzialności (za jego ugrupowanie – red.). (…) Powinien pilnować swoich posłów i ministrów, którym daje odpowiedzialność za państwo i ich powymieniać. Jeżeli za ten projekt brała odpowiedzialność pani Hennig-Kloska, to powinna zostać jako kandydatka do rządu wymieniona - podsumował polityk Konfederacji.

