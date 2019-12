WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze agnieszka pomaska + 2 krystyna pawłowicztłit Natalia Durman 1 godzinę temu "To pokazuje, kto został nowym członkiem TK". Agnieszka Pomaska o wpisie Krystyny Pawłowicz Krystyna Pawłowicz wdała się na Twitterze w polemikę nt. rozdziału Kościoła od państwa. - To pokazuje, kto został nowym członkiem TK. Kolejny... Rozwiń Krystyna Pawłowicz spece od rozdzi … Rozwiń Transkrypcja: Krystyna Pawłowicz spece od rozdziału kościoła od państwa Czytajcie najpierw Początkowe fragmenty konstytucji Na przykład o zobowiązaniu władz do troski o chrześcijańskie dziedzictwo narodu i do przekazywania tego dorobku przyszłym pokoleniom Zaś artykuł 5 nakazuje Rzeczpospolitej strzec Dziedzictwa Narodowego to była odpowiedź Innego suita że generalnie nie W Konstytucji czegoś Rozdział państw No to też pokazuje kto został nowym członkiem Trybunału Konstytucyjnego w kolejny funkcjonariusz PiS Będzie dbał przede Pewną ideologia nie Ostrzega Czy coś jest zgodne z konstytucją Nie Dzisiaj rzeczywiście Powinna toczyć się bardzo poważna debata na temat Tego czy mamy zębów Konstytucji To rozdziale kościoła od państwa Fakt Ale rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś kryzysem w Relacja mamy do czynienia Kryzysem w kościele Mamy cały czas Nie rozstrzygnięto nie rozwiązano kwestie rozliczenia za pedofilie w kościele To nie jest dzisiaj może temat z pierwszych stron gazet gdzieś ten temat po cichu ale to nie znaczy że Nie ma w Polsce pokrzywdzonych które Należy się słowo Przepraszam ale należy się Pokazanie Jestem problemem robi Na pewno taka debata na Relacje państwo kościół Powinno się to Ten rozdział powinien Bardziej