To opóźnia Ukraińców. Wskazał przemilczany czynnik

Jak podkreślono, ukraińskie wojska mogłyby stawić czoła agresorom nawet pomimo faktu, że siły rosyjskie wysadziły kilka małych zapór i doprowadziły w ten sposób do lokalnych podtopień. Mając do dyspozycji tylko jeden pojazd do wznoszenia mostów, Ukraińcy woleli jednak skoncentrować się na utrzymaniu dotychczasowych zdobyczy.