"Zabili tych, którzy płakali". Wstrząsające relacje byłych wagnerowców

Maksim został mianowany dowódcą 11-osobowej grupy parasolowej. Kiedy dotarli do jednej z ukraińskich miejscowości dostali rozkaz zabicia wszystkich ludzi. - Za nami byli ludzie w kominiarkach, jeżeli się cofnąłeś, to oni zabili ciebie. Taką akcję Prigożyn nazywał: jeden granat w drzwi, drugi w okno, a jeśli ktoś przeżyje, dobić go - wspomina Maksim.