To oni stoją za Putinem. "To trwały układ"

Władimir Putin, mimo powracających spekulacji o możliwym odsunięciu od władzy, ciągle cieszy się niepodważalną pozycją. Jednym z powodów jest otoczenie, które przez lata budował. Jak wskazuje były ambasador RP w Moskwie, prof. Włodzimierz Marciniak, to przede wszystkim oligarchowie, którzy tworzą trwały system polityczno-biznesowy w Rosji. Chodzi m.in. o braci Kowalczuków i Rotenberg. - To ważna cecha Putina, że on szereg znajomości zachował. Powstał trwały układ, istniejący 20 i więcej lat - mówił w programie "Newsroom" prof. Marciniak i podkreślał, że to oni "mogą wywierać wpływ na politykę Putina, radząc i proponując decyzje personalne".