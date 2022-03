To on wypowiedział słynne słowa z Wyspy Węży. Jego matka: krzyczałam i płakałam

W rozmowie z Onetem matka Romana opowiedziała, jak zareagowała, gdy usłyszała nagranie. - Najpierw płakałam, krzyczałam i nie wierzyłam, że to on. To była histeria. Potem gdy się trochę uspokoiłam, to nawet nagrałam jego głos na dyktafon. Słucham każdego wieczoru. Kiedy rozpoczął się atak, to właśnie mój syn był w kabinie i z kabiny dobiegał jego głos. Ten mój drogi głos. Nigdy nie sądziłam, że głos Romy Hribowa z maleńkiego miasteczka pod Czerkasami stanie się sławny na cały świat. On taki odważny! Mogli go przecież za to zdanie rozstrzelać jako pierwszego! - powiedziała.