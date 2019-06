To on przekaże petycję papieżowi. Od dawna walczy z Rydzykiem. "Ten ksiądz działa na szkodę społeczeństwu"

Thomas Lukaszuk, kanadyjski polityk z polskimi korzeniami, to zapalony przeciwnik ojca Tadeusza Rydzyka. Właśnie on przekaże papieżowi Franciszkowi petycję dotyczącą ukrócenia politycznej działalności redemptorysty. - Jako polityk jest efektywny. Ale jako ksiądz szkodzi społeczeństwu - komentuje Lukaszuk w rozmowie z WP.

Ojciec Święty ma otrzymać pismo w wersji angielskiej oraz hiszpańskiej. Autorzy petycji pragną pozostać anonimowi i długo szukali pośrednika, który przekaże petycję papieżowi. Padło na Thomasa Lukaszuka, kanadyjskiego polityka pochodzącego z Gdyni, który dzięki dobrym relacjom z hierarchami kanadyjskiego Kościoła będzie w stanie dostarczyć pismo do Watykanu. Obiecał, że przekaże petycję w ciągu najbliższych kilku dni. Lukaszuk jest popularnym w Kanadzie politykiem - był m.in. wicepremierem kanadyjskiej prowincji Alberta.

"Podważa wartości chrześcijańskie"

- Naprawdę nie wiem, dlaczego organizatorzy petycji zwrócili się właśnie do mnie. Podejrzewam, że częściową przyczyną była moja publiczna opozycja do przyjazdów ks. Rydzyka do Kanady - komentuje Thomas Lukaszuk w rozmowie z Wirtualną Polską.