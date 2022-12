"To niesamowite". Gosiewska wspomina wizytę w wyzwolonym Chersoniu

Radość i wielki optymizm mimo dramatu. Tak Małgorzata Gosiewska wspominała niedawną wizytę w Chersoniu w rozmowie z Patrykiem Michalskim w programie "Tłit". Wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości była tam pod koniec listopada z pomocą humanitarną. - To jest niesamowite. Byłam w Chersoniu świeżo wyzwolonym, w Chersoniu pozbawionym wtedy absolutnie w całości dostaw wody, prądu i ciepła. Spotykałam się z gubernatorem, który każdą noc spędza w innym miejscu ze względu na bezpieczeństwo. Tak funkcjonują władze regionu. Rozmawiałam z ludźmi, którzy wrócili lub przeżyli okupację rosyjską. Pomimo tragedii był wieki optymizm. Wręcz radość - wspominała Małgorzata Gosiewska. - Przyjechaliśmy autem z polskimi tablicami rejestracyjnymi i naprawdę witali nas chorągiewkami ukraińskimi. Wybiegały dzieciaki, ludzie starsi, uśmiechnięci. Dziękowali, że pomagamy. Przywieźliśmy konkretną pomoc. Przyjechały trzy tiry z żywnością, przywieźliśmy piecyki, generatory. Co interesujące, oni się cieszyli, że przyjechaliśmy, że nie daliśmy się zastraszyć i chcieliśmy im pokazać, że jesteśmy z nimi i nie są sami. Poczuli tę moc, dostali nadzieję, że wygrają. Oni zresztą nie wątpią, że wygrają. To jest coś, za co ich trzeba podziwiać - podkreśliła wicemarszałek Sejmu.