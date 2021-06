WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze tusk + 2 czarneckinewsroom Dzisiaj, 08-06-2021 14:48 "To nie wina Donalda Tuska". Polityk PiS błysnął żartem Gościem programu "Newsroom WP" był Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się to tego, czy Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki by ratować Platformę Obywatelską? Na to pytanie europoseł próbował kilkakrotnie odpowiedzieć, ale z powodu złej jakości połączenia ze studiem WP, albo był źle widoczny, albo jego wypowiedzi były przerywane. - To tym razem nie jest wina Tuska - skomentował śmiejąc się sugestią prowadzącego, że w Strasburgu jest gorszy internet niż w Polsce. - Tym razem to nie jego wina, tym razem muszę Tuska bronić - komentował Czarnecki. Rozwiń panie pośle fantastyczne informacj … Rozwiń Transkrypcja: panie pośle fantastyczne informację zwrotną sobie w liczby 34% dla PiSu to jest najnowszy sondaż dla Wirtualnej Polski Polska 2050 23% koalicja gdzieś tam daleko zaledwie 14 sondaż bardzo dobry po jednak sześciu latach rządzenia wtedy kiedy sondaże wyborcze ja mówiłem to samo co mówię teraz mianowicie że sondaże sondażami liczą się realne wybory te będą za 2 lub parlamentarnych wybory samorządowe w tym samym czasie i dopiero wtedy będziemy mogli oceniać rano o 7:00 partii politycznych częstował tendencje w pierwszym sondażu widać bez opozycyjnych iść Hołownia wydaje się wydaje się już tak kwadrat drugim miejscu no i ta forma krowa Jak zrobić te trzecie chyba z lewicą ale na razie jestem Buziaki co to nagrywa no dobrze możecie się publicznie wspierać i na argumenty różne boje toczyć ale być może politycy Platformy Obywatelskiej koalicji Obywatelskiej i gdzieś tam po cichu wskakuję się w cenne wskazówki Ryszarda Czarneckiego więc być może zrobią to tak że tym razem wytrawny polityki analityk co by pan polecił panie pośle Jeśli idzie o ratowanie sondaży platforma w konkretnym kontekście konkretnego nazwiska pytam czy powinien wrócić król Europy Donald Tusk By uratować platformy wziąłem pani tata Europy za to się szeroko uśmiecham się Donald Tusk to bardzo straszne bardzo znany w Europie ma jednak z punktu widzenia wpłacona w Polsce jeden wielki minus zarobić się 7 razy urządzeń emocje ludzi związane z okresem rządów po-psl a więc totalnie mógłbyś obciążeniem dla Platformy Zresztą mam wrażenie że ich człowiek Trzaskowski którzy preferują do bycia i w pozycji mogą się szerokimi ramionami oficjalnie go zapraszać ale myślę że tak naprawdę nie chcę my Charlotte USG w tej chwili umiejętnie rozgrywa taką grę już od paru lat raz na miesiąc wywiad dla telewizji i mruganie okiem że wróci nie mówi kiedy wróci ale wróci i dzięki temu Cały czas jest punktem odniesienia w opinii publicznej nie może faktycznie w sumie w Brukseli i w Polsce jeszcze rzadko duża umiejętności dla polityka skupia na sobie uwagi choć mam wrażenie że to coraz bardziej idzie którą w happeningu a nierealnej Poli morale wpływu na komputer a tu nie ma i nawet Myślę że widzę że Platformy nie Chcieliby żeby było jasne no nieźle pana słyszę panie pośle ale kompletnie zmroził nam się obraz w tym Strasburgu to odmroził się pan obrazu Kiedy skończył pan mówić o Tusku to się pan odmroził nie ma przypadków jestem o tym przekonany do służb to być może taka wielka znowu pewnie mówi o Tusku bo znowu historii mediów społecznościowych Olsztynie do kościoła znowu na chwilę obraz zmroziło w Strasburgu nie najlepszy internet dużo lepiej pan w Polsce widać i słychać Pa nieważne o innym sondażu teraz chciałbym powiedzieć bo tym razem nie jest wina Tuska tym razem to nie byłbym taki pewien A jakoś internetowa zeszła z Boga to nie jest jego wina to muszę go bronić ale bardzo ważną sprawę rzeczywiście mam trochę z wiekiem łagodnieje analityczne ale i obraz Leonarda Tuska nawet na te niewidzialne