"To nie są ćwiczenia, to groźba wojny". Morawiecki mówi wprost

"To nie są ćwiczenia". Morawiecki mówi wprost

- To nie są ćwiczenia, to nie jest gra strategiczna, to groźba wojny, jakiej świat nie widział od dekad - podkreślił. Mówił, że "na granice naszych sąsiadów i przyjaciół - Ukrainy, została wysłana armia licząca wedle szacunków blisko 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy".