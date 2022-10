"To nie jest fair". Mocne słowa premiera pod adresem Niemiec

Premier skrytykował też Niemcy. - Nie tylko ja, wielu premierów odniosło się bardzo krytycznie do planów niemieckich dot. ratowania ich własnego przemysłu poprzez wpompowanie w gospodarkę niemiecką 200 mld euro. Najbogatsze państwo UE, silne gospodarczo, próbuje wykorzystać ten kryzys, żeby osiągnąć przewagę konkurencyjną dla swoich przedsiębiorstw względem innych na jednolitym rynku. To nie jest fair. Wiele państw wskazało na to jako działanie niewłaściwe - oświadczył Morawiecki.