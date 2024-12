"To nie dla bogatych!". Marszałek Kujawsko-Pomorskiego tłumaczy, po co województwu jacht

I dodał: - Oczywiście znajdą się tacy, którzy uznają, że to źle wydane pieniądze, że można by je było przeznaczyć na coś innego. Ale niech powiedzą to osobom niepełnosprawnym, młodym ludziom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, tym wszystkim, z myślą o których realizujemy ten projekt. My budujemy inkluzywne województwo, myślimy nie tylko o tych, których na wszystko stać.

- Dopóki będziemy mieć postępujące ubóstwo, dopóty ten projekt będzie bardzo kontrowersyjny - uważa. - Ponad 2,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Nie chcę oceniać na tym etapie, czy to dobry pomysł, ale na pewno kontrowersyjny. Oczywiście wiem, że marszałek zaprosił też osoby z niepełnosprawnością i powiedział, że jacht będzie dla wszystkich, ale my przecież mamy 150 km do morza. To nie jest ani zakup pierwszej potrzeby, ani pierwszy w kolejności pomysł do zrealizowania, który miałby promować województwa. Do mnie to nie przemawia.