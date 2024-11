Oburzenie przez CPK. W tym mieście nie chcą kolei z lotniska

Swój ostry sprzeciw wyraził już prezydent Tczewa Łukasz Brządkowski, a wkrótce mają zrobić to też radni. Uchwała rady miasta, wyrażająca dezaprobatę dla najbardziej kontrowersyjnego wariantu, ma wejść pod głosowanie w czwartek. Jak nieoficjalnie słyszymy, ma duże szanse, żeby zostać przegłosowaną jednogłośnie.

Tczew liczy blisko 60 tys. mieszkańców i jest jednym z największych miast województwa pomorskiego. To, że nowe, superszybkie pociągi mogłyby przez nie jeździć na trasie do Trójmiasta nie jest więc żadnym zaskoczeniem. Gdy jednak spojrzy się na mapę tej trasy, można się już zdziwić.

Na tym nie koniec problemów Tczewa. Radny Maciej Skiberowski z lokalnego ugrupowania Samorząd odNowa, zwraca uwagę w rozmowie z WP, że obecne plany nic nie mówią o tym, żeby kolej szybkiej prędkości w ogóle zatrzymywała się w Tczewie. Miasto może więc dostać dodatkową nitkę kolejową przez osiedla, a razem z nią hałas, ale nie dostać możliwości wsiadania do tych pociągów, mimo że jest największą miejscowością między Grudziądzem a Trójmiastem.

- Mieszkańcy mają spore obawy, bo po pierwsze, nowa kolej ma przechodzić przez ich działki; nowa nitka ma przeciąć osiedle Górki, przechodząc zupełnie gdzie indziej, niż dotychczasowa kolej. A po drugie, miasto nie będzie nic z tego miało, bo w Tczewie nie będzie stacji przesiadkowej. Gdyby znalazła się w mieście, to sytuacja byłaby zupełnie inna. A jeśli projekt tego nie przewiduje, to jest bez sensu, żeby to ciągnąć nam przez miasto - uważa radny Skiberowski.