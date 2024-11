To największy cmentarz w Polsce. "Możemy się pochwalić"

Największy cmentarz w Polsce to jednocześnie trzecia największa nekropolia w Europie. Cmentarz Centralny w Szczecinie zajmuje teren o powierzchni 172,3 ha. Mieszkańcy miasta zwracają uwagę na podwójną rolę tego miejsca. Oprócz miejsca do pochówków Cmentarz Centralny pełni również rolę gigantycznego parku miejskiego. - To super sprawa, bo to tak duża nekropolia, że możemy się nią pochwalić w Polsce i Europie - mówi jeden z odwiedzających, z którym rozmawiała Wirtualna Polska. - Nie zawsze odwiedzam wszystkie groby w jednym dniu, bo to tak duży obszar, że trzeba chodzić od jednego końca na drugi - dodaje mieszkanka Szczecina. Wszyscy są zgodni co do jednego: Cmentarz Centralny to wizytówka miasta.