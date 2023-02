To musi widzieć Putin. Biden "podkreślił świętość"

Atak na jednego z członków NATO to atak na wszystkich - przestrzegał Rosję Putina we wtorek w Warszawie Joe Biden. To zdaniem wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego kluczowy punkt wystąpienia amerykańskiego prezydenta w Arkadach Kubickiego. - Najważniejsze rzeczy dla Polski padły - art. 5 i jego świętość - mówił w programie "Tłit" WP polityk. Jak jednocześnie zaznaczył, jego zdaniem, w przemówieniu Bidena zabrakło "nakreślenia zakończenia konfliktu" i deklaracji ws. osądzenie przed trybunałem kremlowskich agresorów. Zgorzelski podkreślił jednocześnie, że obecność Bidena w Ukrainie spowodowała, że "Kijów skradł show Warszawie".