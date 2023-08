To miały być wymarzone wakacje w Hiszpanii. Rodzina wynajęła "willę widmo"

Wakacje są czasem oczekiwanym przez wiele osób, zwłaszcza gdy jest to pierwsza wspólna podróż od jedenastu lat. Rodzina Brayów, po długim okresie bez wspólnych wakacji, postanowiła spełnić swoje marzenie i wyjechać do słonecznej Hiszpanii. Jednakże, to, co miało być wymarzonym urlopem, stało się gorzkim rozczarowaniem.