Tak wygląda willa Lewandowskich na Majorce. Kosztowała fortunę

W 2021 r. Polskie i hiszpańskie media rozpisywały się szeroko na temat nowego nabytku Roberta Lewandowskiego. Luksusowa willa stała się tematem licznych spekulacji dotyczących przyszłego losu polskiego napastnika. Wiele wskazywało na to, że będzie to kolejny krok w kierunku transferu do La Liga. Rok później tak też się stało.