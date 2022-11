To miała być zwykła kontrola. Pijany wiózł poszukiwanego

Ale to jeszcze nie koniec policyjnej kontroli. Mundurowi zwrócili uwagę, że przewożony przez 22-latka pasażer unikał z nimi rozmowy, tak jakby czegoś się obawiał. Po chwili okazało się dlaczego. Policjanci ustalili, że 27-letni pasażer Opla jest poszukiwany i ma 9 miesięcy "do odsiadki za przestępstwa narkotykowe", a dodatkowo jest też poszukiwany przez Prokuraturę w Puławach i Warszawie. Mężczyzna noc spędził w policyjnej celi i już trafił do zakładu karnego.