To miał być prosty zabieg. Kobieta nie żyje

Komplikacje w trakcie zabiegu. Kobieta zmarła

Okazało się, że w trakcie zabiegu doszło do komplikacji. - W słuchawce usłyszałam, że mama jest na intensywnej terapii. To był szok, ponieważ pojechała na wyjęcie gwoździa (...). W karcie szpitalnej, którą otrzymaliśmy już po śmierci, jest napisane krwotok hipowolemiczny, wstrząs septyczny, przetaczanie krwi i do tego jeszcze podawanie: ja przez telefon usłyszałam ośmiu jednostek krwi, co w przeliczeniu daje około 3 do 4 litrów krwi - dodała w rozmowie z dziennikarzami pani Joanna. Kobieta niedługo potem zmarła.