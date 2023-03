To miał być następca Putina. "Trwały zabiegi, żeby wyznaczyć"

Władimir Putin ciągle nie zadeklarował, czy w przyszłym roku wystartuje w wyborach prezydenckich. Jak przekonywał w programie "Newsroom" WP prof. Włodzimierz Marciniak, były ambasador RP w Rosji, głosowanie "mało go interesuje", bo Putin "ma od tego ludzi". Jednocześnie prof. Marciniak zauważył, że istnieje silny związek między sprawowaniem władzy przez dyktatora, a jego życiem. - Innego rozwiązania nie ma, chyba że sytuacja będzie się rozwijała w fatalny sposób - mówił. Zdaniem dyplomaty, na Kremlu były oczekiwania na wskazanie potencjalnego następcy. O względy w tej mierze miał się starać Nikołaj Patruszew, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Władimira Putina. Co jednak ciekawe, nie dla siebie. - Jest triada Putina. Władza pochodzi z wojny, a władza jest warunkiem życia - mówił prof. Marciniak, wskazując dlaczego nie doszło do zmiany.