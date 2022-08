To koszmar dla Rosjan. Pierwsze niemieckie Gepardy w akcji na froncie

Stało się! Ukraińskie wojsko pochwaliło się pierwszym niemieckim samobieżnym działem przeciwlotniczym Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, które właśnie trafiło na front. Udostępnione wideo przez profil Ukraine Weapons Tracker na Twitterze jest tego potwierdzeniem. Co ciekawe, na ten moment ukraińska armia czekała wiele miesięcy. Już w marcu Berlin zapowiedział, że dostarczy Ukrainie kilka egzemplarzy Gepardów. Niecały miesiąc temu poinformowano o dotarciu dostaw. Teraz możemy podziwiać niemieckie działa przeciwlotnicze na froncie. Przez ekspertów ten rodzaj broni uznawany jest za bardzo skuteczny w walkach z nisko lecącymi samolotami czy śmigłowcami. Jak dotąd do Ukrainy dotarły trzy Gepardy, ale łącznie ma ich być jeszcze 27, co w kwestii ochrony nieba Ukrainy, znacznie usprawni obronę przeciwlotniczą i pozwoli zadawać jeszcze większe straty Rosjanom w powietrzu.