To koniec Morawieckiego? Były minister mówi wprost: "To nieuniknione"

Tarcia w obozie rządzącym nie ustają. Najnowsze medialne doniesienia wskazują, że ze stanowiskiem w najbliższym czasie pożegnać może się nawet premier Mateusz Morawiecki. - Mamy chaos. Dymisja premiera Morawieckiego jest nieunikniona. Mówiłem to nawet przed tym konfliktem z Jackiem Sasinem. To jest kwestia czasu. Jarosław Kaczyński widzi, że notowania rządu, premiera, jego wiarygodność jest bardzo niska - ocenił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Były szef MON dodał, że "Morawiecki był twarzą Polskiego Ładu", a program ten "został kompletnie rozłożony". - Wyraźnie widać, że on jest premierem, który nie ma wpływu na rząd. Morawiecki nie rządzi - przekonywał polityk opozycji.

Rozwiń