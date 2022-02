To kapitulacja? Lekarz o specyficznym zachowaniu Niedzielskiego

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w środę podczas konferencji prasowej, że "mamy do czynienia z początkiem końca pandemii". Poinformował też, że od 15 lutego okres izolacji zostanie skrócony do 7 dni. Od 11 lutego zlikwidowana zostanie natomiast tzw. kwarantanna z kontaktu. - Ta decyzja urealnia obecną sytuację. Trudno mówić żebyśmy w tej chwili realizowali jakiś program kwarantanny. Przepisy, które nadal obowiązują, są tak skomplikowane i złożone, że ich realizacja nawet przez same instytucje jest bardzo utrudniona - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Działania resortu zdrowia skomentował też Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. - Tej jesieni walka była fikcją. Nie były podejmowane żadne ruchy, żeby kontrolować tę pandemię (…) To jest pokazanie, że poddajemy sprawę i liczymy, że jakoś to będzie - przekonywał ekspert.