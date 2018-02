To już pewne. On zastąpi Czarneckiego

Europejscy konserwatyści i reformatorzy zadeklarowali poparcie dla kandydatury Zdzisława Krasnodębskiego na stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego.

Prawdopodobnie we wtorek europejscy konserwatyści i reformatorzy poinformują oficjalnie, że to właśnie Polak będzie kandydatem tej grupy na stanowisko wiceprzewodniczącego Europarlamentu.

- Wczoraj o 18.00 upłynął termin zgłaszania uwag i nie było sprzeciwu - powiedział Polskiemu Radiu jeden z europejskich urzędników. - Nikt, jak jeden mąż, nie powiedział niczego innego. Będą popierali kandydata ECR, Polaka, czyli mnie na to stanowisko - dodał Krasnodębski.

O co chodzi?

Do odwołania Czarneckiego z funkcji wiceszefa PE doszło na początku lutego. Decyzja miała związek z porównaniem europosłanki PO Róży Thun do szmalcowników. Słowa wiceprzewodniczącego PE wywołały oburzenie, nie tylko w Polsce. Liderzy większości frakcji w PE uznali to za "przekroczenie czerwonej linii" i zawnioskowali o dymisję.