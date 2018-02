Europoseł PiS coraz bliżej przejęcia schedy po Czarneckim. Nieoczekiwany zwrot

Z walki o fotel wiceprzewodniczącego PE wycofała się belgijska europosłanka Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Helga Stevens. Była jedyną kontrkandydatką Zdzisława Krasnodębskiego. Formalna decyzja nie zapadła, ale nominacja Polaka wydaje się przesądzona.

W rozmowie z PAP wyjaśnił: "Helga Stevens zgłosiła swoją kandydaturę, zanim ogłoszono moją. Nie chciała po prostu narażać się na porażkę w głosowaniu. To jest zrozumiała postawa. Należy więc założyć, że będę jedynym kandydatem EKR-u. Oczekujemy, że inne grupy polityczne będą głosowały zgodnie z niepisanymi zasadami PE i własnymi deklaracjami, głosując na kandydata EKR, czyli na mnie".

O tym, kto otrzyma nominację grupy do stanowiska wiceprzewodniczącego PE, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy mają zdecydować we wtorek. Głosowanie w PE ws. nowego wiceszefa zaplanowano z kolei w czwartek.

Czarnecki kontra Thun

Do odwołania Czarneckiego z funkcji wiceszefa PE doszło na początku lutego. Decyzja miała związek z porównaniem europosłanki PO Róży Thun do szmalcowników. Słowa wiceprzewodniczącego PE wywołały oburzenie, nie tylko w Polsce. Liderzy większości frakcji w PE uznali to za "przekroczenie czerwonej linii" i zawnioskowali o dymisję.