Wideo Najnowsze darmowe leki + 2 piotr mullertłit Natalia Durman 2 godziny temu To już pewne. Będą darmowe leki dla kobiet w ciąży. Rzecznik rządu Piotr Müller zdradza szczegóły - Dziś Rada Ministrów przyjmuje projekt w zakresie darmowych leków dla kobiet w ciąży - zdradził rzecznik rządu Piotr Müller w programie... Rozwiń Mówimy o tych pieniądzach - czy on … Rozwiń Transkrypcja: Mówimy o tych pieniądzach - czy one są, czy nie są. Będą darmowe leki dla kobiet w ciąży? Tak. Dzisiaj Rada Ministrów przyjmuje w tym zakresie projekt. Od kiedy będą te darmowe leki dla wszystkich kobiet w ciąży? To jest kwestia jeszcze przyjęcia ustawy, ale to będzie przyszły rok. Czyli w przyszłym roku może pan zagwarantować, że kobiety w ciąży będą miały dostęp do darmowych leków? Do niektórych wybranych darmowych leków, tak. Niestety kobiety w ciąży generalnie za wielu leków też nie mogą brać, nie ukrywajmy się, zresztą jest to bardzo trudny okres dla kobiet i również pod względem lekowym jest to okres trudny. Ale powiedział pan niektórych, czyli to znaczy, że będą wyjątki? To nie jest tak że po prostu. To jest lista, oczywiście. Tak samo jak w przypadku 75+. Leki, te które są najbardziej potrzebne. Preparaty witaminowe, czy inne leki, które są w tym okresie potrzebne. A uda się utrzymać budżet zrównoważony? Tak. Pan premier jest bardzo zdeterminowany, aby ten projekt budżetu był zrównoważony. Trwają jeszcze ostatnie prace, stąd jeszcze nie ma uchwały Rady Ministrów w tym zakresie. To skąd się udało - jak się udało zasypać tę dziurę po tym, jak Gowin powiedział "nie" swojej 30-krotności? Jeszcze trwają rozmowy na ten temat, dlatego nie ma projektu budżetu, więc jeszcze szczegółów nie jestem w stanie wskazać, ale determinacja jest bardzo duża. Ale już kierunki pan wie. No skąd mniej więcej te pieniądze będą? Poczekajmy na ostateczną decyzję Rady Ministrów w tym zakresie.