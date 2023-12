Zmiana w pogodzie zacznie się w nocy. Widok za oknem może zdziwić

Nowe prognozy. "Ciepło powoli będzie się wlewało do Polski"

W niedzielę na zachodzie Polski na termometrach zobaczymy nawet plus 6-7 stopni. - To cieplejsze powietrze dotrze do Torunia, Kielc, aż po Tarnów. Ciepło powoli będzie się wlewało do Polski. Choć na wschodzie jeszcze utrzyma się od 0 do minus 1 stopnia. Tam też pojawią się marznące opady deszczu - ostrzega Walijewski.