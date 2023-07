"To jest zdziczenie". Poseł wprost o nowej taktyce PiS

Politycy Zjednoczonej Prawicy od kilku dni przerywają konferencje prasowe posłów Koalicji Obywatelskiej. Do ostrej wymiany zdań doszło m.in. we wtorek, gdy wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba pojawił się na briefingu Jana Grabca i zarzucił przedstawicielom opozycji kłamstwo nt. nielegalnych składowisk odpadów. O ocenę nowej strategii polityków obozu władzy zapytaliśmy Marka Sawickiego. - To jest zdziczenie obyczajów politycznych - powiedział wprost poseł PSL. - Po 30 latach w polityce nie spodziewałem się, że polska polityka zejdzie do takiego dna, że młodzi ludzie zamiast podnoszenia standardów, będą proponować przepychanki - kontynuował Sawicki.

