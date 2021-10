"To jest skandaliczne". Miażdżący raport NIK dla Ziobry. Schetyna komentuje

Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała wyniki kontroli przeprowadzonej w Funduszu Sprawiedliwości, za który odpowiada resort sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry. Łączna kwota nieprawidłowo wydanych pieniędzy sięgnęła ponad 280 mln zł. Do prokuratury złożono pięć zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. - 280 mln zł wydanych na kolegów, na kampanie... Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób te pieniądze były wydawane, ale na pewno nie na to, czemu powinny służyć. Fundusz Sprawiedliwości jest czymś szlachetnym, powinien służyć ofiarom przestępstw i ich powrotowi do normalnego funkcjonowania - mówił. Czy Mateusz Morawiecki powinien odwołać Zbigniewa Ziobrę? - To nie premier Morawiecki będzie decydował o przyszłości ministra Ziobry, a prezes Kaczyński - wskazał Schetyna. - To jest skandaliczne. Informacje o tych rzeczach, które wiązały się z Funduszem Sprawiedliwości, dochodzą do nas, i mówi się o nich w korytarzach sejmowych, od wielu miesięcy. Nie wyobrażam sobie, żeby premier w tej sprawie nie zareagował - oznajmił.