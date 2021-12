To jest prawdziwa liczba ofiar epidemii. Aptekarz odkopał ją z danych GUS

Polska jednym z niechlubnych liderów Europy

Jego zdaniem obraz, który wyłania się z tego porównania jest zatrważający i świadczy o skali depopulacji Polski. W trakcie epidemii, czyli od marca 2020 roku, łączna liczba ofiar (zgony nadmiarowe) to 178 tys. osób. W 2021 roku do połowy listopada zmarło w sumie 450 tys. osób (łącznie, ze wszystkich przyczyn) - te zgony na poniższym wykresie oznaczone są wybijającą się mocno czarną linią. To rekord w stosunku do poprzednich lat, który na koniec roku najprawdopodobniej zaokrągli się do pół miliona. Przerywana linia pokazuje z kolei skalę zgonów od początku pandemii, ale z odjęciem ofiar COVID-19 ujętych w oficjalnych rejestrach - ta linia nadal znacząco wybija się ponad statystyki z poprzednich lat, co pokazuje, jak dużo zgonów umknęło covidowym raportom.