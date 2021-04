"To jakaś kpina". Tak przedsiębiorcy oceniają pomoc rządu

Polscy przedsiębiorcy w rozmowie z Money.pl skomentowali rozszerzenie rządowego wsparcia finansowego dla firm dla kilkunastu kolejnych branż PKD. Łącznie liczba kodów (określających branżę i rodzaj działalności przedsiębiorcy) ma się powiększyć do około 60.

Przedsiębiorcy o tarczy branżowej. "To jakaś kpina"

- 60 kodów PKD to ciągle jest jakaś kpina. W PKD jest około 600 kodów, a rząd chce dodać kilkanaście, żeby co dziesiąty przedsiębiorca miał w ogóle prawo do jakiegoś wsparcia? - mówi w rozmowie z Money.pl właściciel firmy organizującej eventy w Poznaniu.