"To jak rozmowa z idiotami". Polityk opozycji ostro o sporze między rządem a UE

- Decyzja Trybunału Konstytucyjnego to nie jest jednostkowa sprawa. Od wielu miesięcy toczy się spór o praworządność w Polsce. Dziś już mamy naliczane kary za Turów i one będą pobrane ze środków, które powinniśmy dostać. To jest jeden z kolejnych etapów sporu - powiedział w programie "Newsroom" WP Sławomir Neumann. Poseł PO odniósł się w ten sposób do wyroku TK, który uznał wyższość prawa polskiego nad europejskim. Gość Matusza Ratajczaka w ostrych słowach skomentował też zapowiedzi rządu, że jeżeli Unia zmniejszy środki wypłacane Polsce na poczet kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni w Turowie, to rząd zmniejszy składki wpłacane do budżetu UE. - To jest tak, jakby rozmawiać z idiotami. Przecież my wpłacamy znacznie mniej niż dostajemy z Unii. Jeżeli ktoś kogoś okłamuje, to trzeba to wyraźnie nazywać. Nie da się z kłamcą rozmawiać merytorycznie - oświadczył polityk. Według niego rząd powinien jak najszybciej uregulować stosunki z Brukselą oraz wycofać się ze zmian, które Unia krytykuje. Jak mówił, godzą one w zapisy w traktatach, które Polska zaakceptowała wchodząc do Wspólnoty. - Jarosław Kaczyński jest w stanie poświęcić wszystko dla władzy tutaj i teraz. On jest w stanie poświęcić marzenia Polaków, nasze aspiracje dlatego, żeby jeszcze ileś miesięcy rządzić. On jest w stanie nas skłócić z każdym partnerem, który dla Polski ma znaczenie - mówił Neumann. Dodał, że ryzykowanie utraty przez Polskę środków unijnych, to "zdrada polskich interesów".