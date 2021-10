"To dotknie każdego z nas". Sikorski ostrzega przed Kaczyńskim

"Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać" – zaapelował kilka dni temu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Do słów byłego premiera w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się poseł do Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski. Polityk zapytany o to, czy zamierza wybrać się w niedzielę na Plac Zamkowy w odpowiedzi na zaproszenie szefa PO odpowiedział bez zastanowienia, że tak. - Ja apeluję aby zademonstrować naszą niezgodę na wyprowadzanie Polski z cywilizacji zachodniej. Unia Europejska jest dzisiejszym instytucjonalnym wyrazem cywilizacji łacińskiej zachodniej, a Kaczyński próbuje nam wprowadzić Wschód, tzn. sądy, które działają pod dyktando partii rządzącej – podkreślił były minister obrony i spraw zagranicznych. Jak dodał, sytuacja w Polsce kreowana przez Prawo i Sprawiedliwość odwraca nasz kraj od UE. - To są standardy Białoruskie i Rosyjskie. Na to się nie godzimy. To dotknie każdego z nas – ostrzega gość "Newsroom" WP Radosław Sikorski.