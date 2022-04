Putin próbuje tłumaczyć inwazję na Ukrainę. "Nie mieliśmy wyboru"

"Rosja to naród trójjedyny. To, co dzieje się teraz na Ukrainie, jest tragedią, ale Rosja nie miała wyboru" - mówił we wtorek prezydent Rosji Władimir Putin. Słowa te padły na konferencji prasowej, po rozmowach z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką - podaje rosyjska, propagandowa RIA Novosti.