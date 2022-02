To celibat odstrasza od kapłaństwa? Terlikowski komentuje

Publicysta, filozof dr Tomasz Terlikowski w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniósł się do tematu zniesienia celibatu wśród kapłanów. - Ja nie jestem przeciwnikiem zniesienia celibatu. Moim zdaniem to jest jedna z możliwych dróg - stwierdził dr Terlikowski. Publicysta podkreślił jednak, że brak celibatu nie rozwiązuje problemu z powołaniami. Gość WP przypomniał o tym, że problem ten w kościele protestanckim został rozwiązany, gdy dopuszczono kobiety do usługi pasterskiej. - O ile w Kościele katolickim dopuszczenie kobiet do diakonatu nie będzie żadnym problemem, (...) to, o tyle wydaje mi się, że problem z kapłaństwem, czyli prezbiteriatem i biskupstwem będzie trudniejszy - wyjaśnił gość WP. - Po pierwsze z powodów ekumenicznych, po drugie dlatego, że mamy deklaracje Jana Pawła II, która mówi o tym, że kobiety nie mogą być święcone na kapłanów - dodał. - Czy to oznacza, że tak zawsze będzie? To zobaczymy - podkreślił filozof.