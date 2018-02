To było hitem. Kaczyński tłumaczy, dlaczego czytał w Sejmie "Atlas kotów"

To był prawdziwy hit. W Sejmie trwały głosowania nad ważnymi ustawami, a Jarosław Kaczyński czytał "Atlas kotów". - Czytałem sobie zamiast wysłuchiwać kolejnych opowiadań o rzeczywistości, której nie ma - tłumaczy teraz prezes PiS.

Prowadzący odniósł się do pasji prezesa, czyli kotów. - Dzięki panu sprzedaliśmy atlasy kotów na naszej aukcji, pieniądze pójdą na fundację Anny Dymnej - mówił Mądrzejewski.

- Jestem zaskoczony, że ten atlas wywołał takie poruszenie. Dostałem go od profesor Józefiny Hrynkiewicz. Opozycja ciągle powtarza to samo, więc wolałem go poczytać niż ich słuchać - skwitował Kaczyński.