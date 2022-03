"To byłby jasny sygnał dla Rosji". Ekspert wskazuje drogę dla NATO

Joe Biden w Polsce. Jakich deklaracji możemy się spodziewać? - Pewnie będzie w tej chwili zagwarantowana stała obecność sił NATO w Polsce. To są cele, które mają odstraszać od agresji na Polskę i NATO. W tym, co się dzieje, możemy połączyć te cele odstraszania od NATO z odstraszeniem od dalszej Ukrainy. Działaniem, które mogłoby to powodować, byłoby też przeprowadzenie dużych ćwiczeń przy granicach NATO - powiedział w programie "Newsroom" dr Maciej Milczanowski, były żołnierz, ekspert ds. obronności. Podkreślił, że celem byłoby pokazanie Putinowi i Łukaszence, że to zagrożenie ze strony NATO jest bardzo realne, że jest gotowe do działań zbrojnych. - By zmuszać Rosję do szybszych ustępstw negocjacyjnych - mówił Milczanowski.