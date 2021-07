"To była wojna brutalna". Żołnierz o Afganistanie

Polskie wojsko kończy misję w Afganistanie. Do kraju wracają żołnierze ostatniej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w tym kraju. Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział podczas powitania, że "symboliczna data - 11 września, do której misja zostanie zamknięta, będzie dochowana". - Nie mogę zgodzić się z przemową ministra. Brzydzę się politykami, bo to oni wywołują wojny - powiedział w programie "Newsroom WP" Przemysław Wójtowicz, ekspert Fundacji Stratpoints i weteran misji w Afganistanie. - Ta wojna to klęska. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, po co tam jedziemy - mówił gość Patrycjusza Wyżgi. - Pojechaliśmy na wojnę i to była wojna brutalna - dodał. W Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy, a 200 zostało rannych.