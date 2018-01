"To była trudna decyzja". Ważny polityk PiS odsłania kulisy odwołania Macierewicza

- Myślę, że jeszcze kilka, kilkanaście dni temu, gdy mieliśmy okazję rozmawiać, pan premier zakładał kontynuację współpracy z ministrem Macierewiczem - zdradził nowy szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poseł PiS Jacek Sasin. Wytłumaczył też, dlaczego doszło do zmiany.

Do sprawy odniósł się Sasin w rozmowie z wPolityce.pl. - Każdy premier ma prawo dobierać sobie swoich współpracowników i mieć przekonanie, że to najlepszy zespół. Taka była ocena pana premiera - że zmiana była potrzebna - stwierdził.

Dopytywany, dlaczego do niej doszło, przyznał, że istniały "duże różnice poglądów" między Macierewiczem a prezydentem Andrzejem Dudą .

Sasin zaprzeczył jednak pogłoskom, jakoby to Duda "wymusił" dymisję. - Pan prezydent nie ma możliwości, by wymuszać cokolwiek. Mógł formułować pewne oczekiwania - choć nie chcę przez to powiedzieć, że formułował w tej sprawie. Moje odczucie jest takie, że z jednej strony pan premier chciał zbudować zespół, z którym najlepiej mu się będzie pracowało, a i zdanie pana prezydenta miało znaczenie. Trudno wyobrazić sobie, że program PiS może być skutecznie realizowany bez wsparcia przezydenta - podkreślił.