To była największa akcja ratowania zwierząt w Polsce. Jest akt oskarżenia za "mordownię psów"

Dwaj z nich mają to samo nazwisko. 66-letni obecnie Zygmunt D. był właścicielem schroniska, a 37-letni Daniel D. - jego kierownikiem. Obaj zostali oskarżeni o to, że przez 10 lat, prowadząc ośrodek, znęcali się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to najwyższa z możliwych kar dotyczących praw zwierząt, czyli pięć lat odsiadki.