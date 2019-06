To był bardzo ciepły poranek. Największy upał przed nami, potem chwila odpoczynku

Wysokie temperatury zaskoczyły już z samego rana. W Bogatyni było ponad 24 stopni. Jednak temperatura będzie coraz wyższa: nad całą Polską termometry wskażą ponad 30 stopni.

Już o godzinie 6 rano niemal we wszystkich stacjach pomiarowych odnotowano wartości przekraczające 20 stopni. Najcieplej było w Bogatyni, gdzie już termometry wskazują 24,5 stopnia. Z kolei najchłodniej było we wsi Żubarcze na Podkarpacie, gdzie było około około 12 stopni.

Njabardziej gorąco będzie na zachodzie i południu, gdzie lokalnie na termometrach pojawi się 37 stopni. W centrum, na południu i północy będzie od 33 do 35 stopni, a lokalnie nawet 36 stopni. Nad samym morzem powinno być najchłodniej. - Temperatura na plażach powinna wahać się od 26 do 28 stopni - prognozuje Turała.

Prognoza pogody na czwartek. Będzie chłodniej

- Na szczęście taki żar pozostanie z nami jedynie do końca dnia. Już jutro na termometrach od 20 do 24 stopni. Wracamy więc zatem do ciepłego i przyjemnego początku lata - zapowiada Jarosław Turała.