"To będzie tsunami". Mocna deklaracja Budki

Poseł KO Borys Budka zapewnił w rozmowie z WP, że nowy rząd "rozliczy przestępców" z rządu PiS, czyli tych, “którzy wydatkowali pieniądze publiczne niezgodnie z prawem”. Jako przykład takich działań podał wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zapowiedział także czystki w kadrze kierowniczej spółek skarbu państwa. - Tam będzie tsunami ekspertów. Ci, którzy wydatkowali środki niezgodnie z prawem, też muszą wiedzieć, że zostaną rozliczeni - mówił, zapewniając, że w Polsce jest wielu wspaniałych menedżerów. Mówił, że kadrowe "tsunami" czeka także telewizję rządową. - To, co robiono przez ostatnie osiem lat, a zwłaszcza w tej kampanii wyborczej, to były metody Putina i Łukaszenki - podsumował.