Tłumy uchodźców na granicy. Jedni uciekają inni wracają na Ukrainę

- Tylko dzisiaj, do godziny 11, do Polski przybyło 35 tysięcy osób – mówi Klaudiusz Michalec z Wirtualnej Polski, który znajduje się na przejściu granicznym z Ukrainą w Medyce. – W czwartek w ciągu całego dnia, tych osób było 30 tysięcy, w piątek było ich ponad 47 tys. Dziś na godz. 11 mamy 35 tys. osób, więc uchodźców z Ukrainy będzie naprawdę dużo. Jak poinformował nasz reporter, ruch na przejściu granicznym odbywa się dziś zdecydowanie szybciej, niż miało to miejsce wczoraj i przedwczoraj. Ma to związek z usprawnieniem systemu odprawy po stronie ukraińskiej. Zwrócił też uwagę, że obywatele Ukrainy nie tylko wkraczają na teren Polski, ale również z niej wyjeżdżają. W sobotę 9 tys. obywateli Ukrainy, przede wszystkim mężczyzn wróciło do swojej ojczyzny. - Wracają, bo chcą walczyć za swoją ojczyznę – mówi Klaudiusz Michalec - Wracają dosłownie z jedną walizką, ale mówią, że nie wyobrażają sobie tego, by zostać tutaj w Polsce i patrzeć na rozlew krwi na Ukrainie. - Jadę wyzwalać Ukrainę – powiedział z mężczyzn, zapytany przez naszego reportera o powody powrotu na Ukrainę. Jest potrzeba, by walczyć. - Wracam na Ukrainę, bo tam jest moja ojczyzna – wyznał inny. W podobnym tonie wypowiadali się również inni mężczyźni pytani o powód powrotu do ojczyzny. Jak zauważył nasz reporter, na Ukrainie trwa masowy pobór wojskowy dla mężczyzn między 18 a 60 rokiem życia. Oznacza to, że Ci, którzy wyjadą z Polski, nie będą mogli do niej powrócić do czasu jego zakończenia.